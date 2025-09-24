Flotilla attaccata in acque internazionali colpite diverse imbarcazioni | le testimonianze dirette

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid nella notte al largo di Creta. Nella notte, la Global Sumud Flotilla è stata bersaglio di una serie di attacchi mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta. Le imbarcazioni sono state prese di mira con droni, bombe sonore, spray urticanti e sostanze non identificate. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati almeno dieci-quindici gli attacchi, attribuiti con ogni probabilità a Israele. Non risultano feriti, ma alcune navi hanno subito danni rilevanti: la Zefiro ha riportato la rottura dello strallo di prua, la Morgana ha perso la funzionalità della vela principale, mentre la Taigete è stata colpita senza riportare conseguenze visibili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

flotilla attaccata acque internazionaliGlobal Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Lo riporta leggo.it

flotilla attaccata acque internazionaliSos nella notte dalla Flotilla: “Colpiti con ordigni in acque internazionali, barche danneggiate" - Rebora di Music For Peace di Genova conferma: "Danneggiate le barche che avevano la vela aperta mentre stavamo per c ... Come scrive primocanale.it

