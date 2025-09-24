Flotilla attaccata Crosetto | Una fregata italiana inviata in soccorso
Dopo l'ultimo attacco alla Global Sumud Flotilla, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato un intervento immediato di soccorso di una fregata italiana.In seguito alle proteste delle opposzioni in Parlamento, Crosetto è intervenuto dalla Lettonia, dove si trova in. 🔗 Leggi su Today.it
Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito
La Global Sumud Flotilla attaccata da un drone, ma la Tunisia smentisce (VIDEO)
Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticanti, colpita nave con bandiera italiana. Bombe sonore sulla barca Morgana. Crosetto: fregata italiana in soccorso - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Secondo ilgazzettino.it
