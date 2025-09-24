Flotilla attaccata con i droni Meloni | Missione da irresponsabili E scoppia la lite con Schlein

Xml2.corriere.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier negli Usa torna a parlare di odio: c'è chi mi chiama assassina, qualcuno che ha le rotelle fuori posto potrebbe risolvere il problema. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

flotilla attaccata con i droni meloni missione da irresponsabili e scoppia la lite con schlein

© Xml2.corriere.it - Flotilla attaccata con i droni, Meloni: «Missione da irresponsabili». E scoppia la lite con Schlein

In questa notizia si parla di: flotilla - attaccata

Flotilla, attaccata una seconda nave

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

La Global Sumud Flotilla attaccata da un drone, ma la Tunisia smentisce (VIDEO)

A che punto è la Flotilla, ieri notte attacco di droni. Crosetto invia fregata italiana in soccorso; Guerra Israele, Trump ai leader arabi: Israele non annetterà la Cisgiordania; Edizione del 25 settembre 2025.

flotilla attaccata droni meloniFlotilla attaccata con i droni. Crosetto sente Meloni e invia una fregata della Marina - "Nelle ultime 24 ore, più di 15 droni a bassa quota si sono sospesi sopra l'imbarcazione Alma, apparendo circa ogni 10 minuti", hanno ... huffingtonpost.it scrive

flotilla attaccata droni meloniFlotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Attaccata Droni Meloni