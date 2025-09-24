Flotilla attaccata con i droni Meloni | Missione da irresponsabili E scoppia la lite con Schlein

La premier negli Usa torna a parlare di odio: c'è chi mi chiama assassina, qualcuno che ha le rotelle fuori posto potrebbe risolvere il problema.

Flotilla, attaccata una seconda nave

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

La Global Sumud Flotilla attaccata da un drone, ma la Tunisia smentisce (VIDEO)

La stazione torinese è stata occupata da circa settecento persone dopo il corteo indetto a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla attaccata nella notte con droni - X Vai su X

#NEWS - #Flotilla attaccata, in arrivo una fregata italiana. #Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo #Fasan della Marina militare che era in navigazion - facebook.com Vai su Facebook

A che punto è la Flotilla, ieri notte attacco di droni. Crosetto invia fregata italiana in soccorso; Guerra Israele, Trump ai leader arabi: Israele non annetterà la Cisgiordania; Edizione del 25 settembre 2025.

Flotilla attaccata con i droni. Crosetto sente Meloni e invia una fregata della Marina - "Nelle ultime 24 ore, più di 15 droni a bassa quota si sono sospesi sopra l'imbarcazione Alma, apparendo circa ogni 10 minuti", hanno ... huffingtonpost.it scrive

Flotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. Segnala ilgazzettino.it