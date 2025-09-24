Flotilla attaccata colpita nave italiana | Crosetto invia una fregata e l' Onu chiede un' indagine
Barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite la scorsa notte mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta. Fra queste, anche un'imbarcazione battente bandiera italiana.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Come scrive ansa.it