Flotilla attaccata colpita nave italiana | Crosetto invia una fregata e l' Onu chiede un' indagine

Ilmessaggero.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite la scorsa notte mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta. Fra queste, anche un'imbarcazione battente bandiera italiana.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

flotilla attaccata colpita nave italiana crosetto invia una fregata e l onu chiede un indagine

© Ilmessaggero.it - Flotilla attaccata, colpita nave italiana: Crosetto invia una fregata e l'Onu chiede un'indagine

In questa notizia si parla di: flotilla - attaccata

Flotilla, attaccata una seconda nave

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

La Global Sumud Flotilla attaccata da un drone, ma la Tunisia smentisce (VIDEO)

Flotilla attaccata, colpita nave italiana: Crosetto invia una fregata e l'Onu chiede un'indagine; Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla, il momento in cui viene colpita la nave Taigete: video; Flotilla sotto attacco nella notte. La condanna dell'Ue, l'Onu chiede un'indagine. In arrivo una fregata italiana.

flotilla attaccata colpita naveFlotilla attaccata, colpita nave italiana: Crosetto invia una fregata e l'Onu chiede un'indagine - Barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite la scorsa notte mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta. Lo riporta ilgazzettino.it

flotilla attaccata colpita naveFlotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Attaccata Colpita Nave