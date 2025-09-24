Flotilla arriva la decisione del governo italiano
Nelle acque internazionali, a sud di Creta, si è consumato un episodio che rischia di diventare un precedente delicatissimo negli equilibri geopolitici del Mediterraneo. La Global Sumud Flotilla, carovana navale diretta verso Gaza per consegnare aiuti umanitari, è stata colpita nella notte da una serie di azioni ostili: bombe sonore, droni, sostanze urticanti e materiali non identificati lanciati contro gli attivisti a bordo. Nonostante non si registrino feriti, diverse imbarcazioni hanno subito danni rilevanti. Le navi coinvolte appartenevano a delegazioni provenienti da Italia, Inghilterra e Polonia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Global Sumud Flotilla cos’è? Quando arriva a Gaza? Quante navi sono? Come seguirla in tempo reale?
Quando arriva a Gaza la Global Sumud Flotilla, quante navi sono e dove partono
Gli studenti in tenda alla Sapienza (anche sotto la pioggia): "Qui finché la Flotilla non arriva a Gaza. Pronti a bloccare tutto"
E quale sarebbe il modo? Reggere il moccolo a Netanyahu? Dalle piazze di ieri (non da quello che hanno fatto cento delinquenti ma dal mare di persone in piazza), dal viaggio della Flotilla, viene un messaggio potente che arriva a Gaza e a quel mondo: che - X Vai su X
Lunedì 22 settembre, sarà ancora una volta una giornata di mobilitazione per la Palestina, che ci vedrà attiv? come sempre nella nostra città a fianco della popolazione palestinese, di Rimini con Gaza e della Global Sumud Flotilla. L’invito è quello che arriva d - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla: Su di noi bombe sonore e urticanti. Protestano le opposizioni, domani Crosetto in Aula; Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE; Flotilla, colpite barche italiane. Crosetto invia fregata per soccorsi. Cgil: pronti a sciopero generale. Onu chiede indagine.
Flotilla, l’annuncio di Crosetto dopo l’attacco: “Inviata una nave italiana” - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’invio di una fregata italiana in soccorso della Global Sumud Flotilla, dopo l’ultimo attacco ... Come scrive thesocialpost.it
Attacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave Fasan in soccorso: “Garantire assistenza agli italiani a bordo” - Il ministro della Difesa: "In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate". Segnala ilfattoquotidiano.it