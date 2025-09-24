flotilla arriva la decisione del governo italiano

Nelle acque internazionali, a sud di Creta, si è consumato un episodio che rischia di diventare un precedente delicatissimo negli equilibri geopolitici del Mediterraneo. La Global Sumud Flotilla, carovana navale diretta verso Gaza per consegnare aiuti umanitari, è stata colpita nella notte da una serie di azioni ostili: bombe sonore, droni, sostanze urticanti e materiali non identificati lanciati contro gli attivisti a bordo. Nonostante non si registrino feriti, diverse imbarcazioni hanno subito danni rilevanti. Le navi coinvolte appartenevano a delegazioni provenienti da Italia, Inghilterra e Polonia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

