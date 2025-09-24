Flotilla | a Firenze protesta degli studenti davanti a consolato Usa
Momenti di tensione stamattina, 24 settembre 2025, di fronte al consolato Usa di Firenze sul lungarno Vespucci, dove si sono radunati una cinquantina di studenti con bandiere palestinesi che hanno manifestato per solidarietà con le navi della Global Sumud Flotilla L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
