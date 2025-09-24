Flamini gambe d’acciaio Ha corso per 143 ore

Erik Flamini, ingegnere meccanico 49enne responsabile tecnico e commerciale alla Nuova Saimar (Ravenna), ha compiuto una vera e propria impresa sportiva, completando la Tor des Géants dopo 143 ore passate a correre per 330 km e un dislivello positivo di 24mila metri in la Val d’Aosta. Il Tor des Géants (TOR330) è una delle ultramaratone di montagna più dure e affascinanti al mondo. Si corre ogni settembre in Valle d’Aosta, lungo un percorso di circa 330 km con oltre 24.000 metri di dislivello positivo. L’itinerario attraversa le Alte Vie 1 e 2, toccando i principali massicci alpini (Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso, Monte Bianco). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

