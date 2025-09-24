Flag Football i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 | le scelte dell’head coach Massimiliano Bonomo

In vista dell'imminente inizio degli Europei 2025 di Flag Football, che si terranno a Parigi dal 25 al 27 settembre, lo staff tecnico della nazionale italiana ha reso nota la lista dei suoi convocati. Agli ordini dell'head coach Massimiliano Bonomo, vi saranno 12 giocatori, pronti a scendere in campo nella capitale francese con l'obiettivo di migliorare il settimo posto ottenuto nel 2023 a Limerick (Irlanda). L'Italia, inserita nel Gruppo D all'interno del quale sfiderà Ucraina, Portogallo, Norvegia, Irlanda e Svizzera, inizia così il suo percorso d'avvicinamento ai Mondiali 2026 e, più ad ampio raggio, al sogno olimpico targato Los Angeles 2028, dove il flag football farà parte del programma a Cinque Cerchi.

CAMPIONATI EUROPEI FLAG FOOTBALL SENIOR AL VIA A PARIGI Le Nazionali italiane maschile e femminile in campo dal 25 settembre a caccia della qualificazione per i Mondiali 2026 di Düsseldorf, primo step verso il sogno olimpico di Los Angeles 2028 - X Vai su X

