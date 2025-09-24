Fiumicino tragedia in strada | mamma travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa con il figlio di 8 anni

Illeso il bambino, ha visto morire la mamma davanti ai suoi occhi. Una serata qualunque si è trasformata in tragedia a Fiumicino, nel quartiere di Isola Sacra, quando una giovane madre è stata t ravolta e uccisa da un’auto sotto gli occhi del figlio di 8 anni. La vittima si chiamava Simona Bortoletto, aveva 34 anni e stava tornando a casa dopo le 22 di martedì 23 settembre, percorrendo via Redipuglia. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada tenendo il bambino per mano quando è sopraggiunta una Smart, guidata da un uomo di 36 anni. L’impatto è stato violentissimo: Simona è stata sbalzata a diversi metri di distanza e per lei non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

