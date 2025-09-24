Fiumicino tragedia in strada | mamma travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa con il figlio di 8 anni
Illeso il bambino, ha visto morire la mamma davanti ai suoi occhi. Una serata qualunque si è trasformata in tragedia a Fiumicino, nel quartiere di Isola Sacra, quando una giovane madre è stata t ravolta e uccisa da un’auto sotto gli occhi del figlio di 8 anni. La vittima si chiamava Simona Bortoletto, aveva 34 anni e stava tornando a casa dopo le 22 di martedì 23 settembre, percorrendo via Redipuglia. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada tenendo il bambino per mano quando è sopraggiunta una Smart, guidata da un uomo di 36 anni. L’impatto è stato violentissimo: Simona è stata sbalzata a diversi metri di distanza e per lei non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - tragedia
Tragedia all’Aeroporto di Fiumicino: un operaio è morto a seguito di una caduta dal tetto di un’officina
Tragedia in spiaggia tra Fiumicino e Focene, uomo annega tra le onde
Tragedia in mare: uomo di 50 anni muore annegato durante un bagno. Era in spiaggia con alcuni amici. La tragedia tra Fiumicino e Focene
L'auto è finita contro il guardrail, con una carambola di oltre venti metri. La famiglia di Fiumicino stava tornando a casa dopo una gita fuori porta. - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sulla Flacca: la mamma partorisce dopo il terribile incidente; Auto precipita in una scarpata: il marito muore, la moglie sottoposta al parto d'urgenza; Incidente a Fondi, morto un 44enne: feriti i figli di 2 e 7 anni. Alla guida la moglie incinta: è in coma farmacologico.
Italia, tragedia in strada: Simona travolta e uccisa davanti al figlio - Una passeggiata di rientro a casa si è trasformata in una tragedia a Fiumicino, nella serata di martedì 23 settembre. thesocialpost.it scrive
Roma, 34enne investita e uccisa a Fiumicino mentre attraversava la strada con il figlio di 8 anni - Stava attraversando la strada con il figlio di 8 anni quando è stata travolta e uccisa da un'auto guidata da un 30enne. Lo riporta msn.com