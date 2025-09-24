Fiumicino tragedia in strada | mamma travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa con il figlio di 8 anni

Notizieaudaci.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Illeso il bambino, ha visto morire la mamma davanti ai suoi occhi. Una serata qualunque si è trasformata in tragedia a Fiumicino, nel quartiere di Isola Sacra, quando una giovane madre è stata t ravolta e uccisa da un’auto sotto gli occhi del figlio di 8 anni. La vittima si chiamava Simona Bortoletto, aveva 34 anni e stava tornando a casa dopo le 22 di martedì 23 settembre, percorrendo via Redipuglia. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada tenendo il bambino per mano quando è sopraggiunta una Smart, guidata da un uomo di 36 anni. L’impatto è stato violentissimo: Simona è stata sbalzata a diversi metri di distanza e per lei non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

fiumicino tragedia in strada mamma travolta e uccisa da un8217auto mentre attraversa con il figlio di 8 anni

© Notizieaudaci.it - Fiumicino, tragedia in strada: mamma travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa con il figlio di 8 anni

In questa notizia si parla di: fiumicino - tragedia

Tragedia all’Aeroporto di Fiumicino: un operaio è morto a seguito di una caduta dal tetto di un’officina

Tragedia in spiaggia tra Fiumicino e Focene, uomo annega tra le onde

Tragedia in mare: uomo di 50 anni muore annegato durante un bagno. Era in spiaggia con alcuni amici. La tragedia tra Fiumicino e Focene

Tragedia sulla Flacca: la mamma partorisce dopo il terribile incidente; Auto precipita in una scarpata: il marito muore, la moglie sottoposta al parto d'urgenza; Incidente a Fondi, morto un 44enne: feriti i figli di 2 e 7 anni. Alla guida la moglie incinta: è in coma farmacologico.

fiumicino tragedia strada mammaItalia, tragedia in strada: Simona travolta e uccisa davanti al figlio - Una passeggiata di rientro a casa si è trasformata in una tragedia a Fiumicino, nella serata di martedì 23 settembre. thesocialpost.it scrive

fiumicino tragedia strada mammaRoma, 34enne investita e uccisa a Fiumicino mentre attraversava la strada con il figlio di 8 anni - Stava attraversando la strada con il figlio di 8 anni quando è stata travolta e uccisa da un'auto guidata da un 30enne. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Tragedia Strada Mamma