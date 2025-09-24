Fisco lieve calo della pressione sulle imprese | Agrigento ultima in Italia con il 57,4%
La pressione fiscale sulle imprese individuali nel 2024 registra un leggero calo, passando dal 52,8% al 52,3%. Ma Agrigento resta fanalino di coda nazionale con un total tax rate del 57,4%. Bolzano si conferma la realtà più favorevole con il 46,3%. È quanto emerge dalla settima edizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: fisco - lieve
Osservatorio Fisco CNANel 2024 il total tax rate a Siracusa in lieve calo al 52,4% in linea con il dato nazionale. Le imprese lavorano fino al 09 luglio per il fisco - facebook.com Vai su Facebook
Osservatorio Fisco $Cna Nel 2024 il total tax rate a Siracusa in lieve calo al 52,4% in linea con il dato nazionale. Le imprese lavorano fino al 09 luglio per il fisco radiounavocevicina.it/main/osservato… - X Vai su X
Fisco, lieve calo della pressione sulle imprese: Agrigento ultima in Italia con il 57,4%; Pressione fiscale nei capoluoghi lombardi: Brescia tra i Comuni più virtuosi; “Comune che vai, fisco che trovi”: Parma al 34° posto per pressione fiscale.
Pressione fiscale sulle imprese in lieve calo, Cna: “Urgente intervenire su tasse locali” - Un piccolo miglioramento, ma il carico fiscale continua a pesare come un macigno sulle imprese siracusane. Riporta siracusaoggi.it
Fisco, Cna: “Nel 2024 il total tax rate in lieve calo al 52,3%” - ROMA – Lieve calo della tassazione sulle imprese personali nel 2024 al 52,3% dal 52,8%, e conferma di consistenti divari territoriali. Come scrive dire.it