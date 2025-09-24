Firme contro i rumori | Troppi treni sulla linea
"Tra fischi e frenate, il rumore dei treni non dà tregua ai novatesi". Questione di salute pubblica e pianificazione urbana. "Basta al rumore dei treni, firmate la petizione. Fischi, frenate, vibrazioni e motori accesi a tutte le ore. Il rumore è diventato insostenibile per centinaia di famiglie. Per questo motivo, il Comitato Giardino dei Ciliegi ha lanciato una raccolta firme per chiedere tutele concrete", spiegano dal gruppo. Fino agli anni ’80, il traffico ferroviario sulla linea Milano– Saronno era contenuto: due soli binari, pochi treni, rumore limitato e un equilibrio accettabile. Dopo il 2020, la situazione è radicalmente cambiata: la linea ha registrato il quadruplicamento dei binari e oggi transitano oltre 500 treni al giorno, anche ad alta velocità, causando rumore costante, inquinamento ambientale e provocando disturbi significativi per le abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
