Niente da fare per la Juve sul mercato: è destinato a sfumare definitivamente l’obiettivo dei bianconeri A più riprese è stato nel mirino della Juventus, che lo aveva corteggiato soprattutto con Giuntoli a capo dell’area tecnica bianconera. Comolli, Dg della Juventus (LaPresse) – Calciomercato.it Karim Adeyemi nelle ultime finestre di mercato è stato un nome caldo dalle parti della Continassa e anche nello spettacolare 4-4 di Champions League con la maglia del Borussia Dortmund è stato uno dei p rotagonisti assoluti della sfida dell’Allianz Stadium, mostrando tutte le sue potenzialità. Gol e assist per il nazionale tedesco, che era uno degli obiettivi della Juve per rinforzare il reparto offensivo di Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Firma e nuovo contratto: la Juventus è sempre più lontana