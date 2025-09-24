Firenze-Viareggio parte il treno dedicato al genio di Puccini
Un treno speciale celebrerà Giacomo Puccini e i suoi luoghi fino a fine anno, collegando Firenze Santa Maria Novella a Viareggio. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Toscana insieme alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Il convoglio inaugurale è partito questa mattina alle 9.09 da Firenze, arrivando alle 10.56 nella città versiliese. Le due carrozze motrici, decorate con la livrea “The Lands of Puccini”, invitano a scoprire i musei e i territori legati al compositore. L’iniziativa accompagnerà cittadini e turisti fino al 2026, anno del centenario della Turandot, la sua ultima opera, rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano nel 1926 e in programma il prossimo 25 aprile al Teatro del Giglio di Lucca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
