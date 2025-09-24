Firenze | via Benedetto Fortini resta chiusa nonostante Tar abbia accolto la sospensiva

Il Tar della Toscana, oggi 24 settembre 2025, ha esaminato la richiesta di sospensiva dei provvedimenti in vigore in via Benedetto Fortini, presentata da alcuni cittadini, in particolare per quanto riguarda la chiusura della strada a seguito del rischio crollo di un muro privato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Via Fortini, il Tar accoglie la sospensiva ma non dispone la riapertura della strada; Il Tar: “Troppi disagi per i residenti, il Comune rivaluti la chiusura di via Fortini; Firenze, il caso del muro pericolante di via Fortini: la strada chiusa da aprile e perché resterà così ancora a lungo.

firenze via benedetto fortiniVia Fortini, il Tar accoglie la sospensiva ma non dispone la riapertura della strada - “L’amministrazione impegnata a controllare che il cronoprogramma dei lavori venga rispettato e cerca soluzioni che consentano di riaprire parzialmente la viabilità appena finita la lavorazione più ing ... Lo riporta msn.com

firenze via benedetto fortiniVia Fortini, finalmente i cantieri. Strada riaperta in 3 settimane. Residenti al Tar per i danni subiti - L’assessore Giorgio: "Controlleremo tutti i giorni che il cronoprogramma sia rispettato". Secondo msn.com

