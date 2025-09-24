Firenze | via Benedetto Fortini resta chiusa nonostante Tar abbia accolto la sospensiva
Il Tar della Toscana, oggi 24 settembre 2025, ha esaminato la richiesta di sospensiva dei provvedimenti in vigore in via Benedetto Fortini, presentata da alcuni cittadini, in particolare per quanto riguarda la chiusura della strada a seguito del rischio crollo di un muro privato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - benedetto
Firenze, il primo olio della stagione benedetto dai frati agostiniani
#Firenze, il primo #olio della #stagione #benedetto dai #frati agostiniani - X Vai su X
Tornano le Feste dello Sport del Comune di Firenze anche nel Q5 sabato 20 e domenica 21 alle Piagge, nell'area verde attrezzat in via Lazi/Via Liguria sabato 27 e domenica 28 al Palamattioli ed aree adiacenti (Via Benedetto Dei). Venite a provare gli sport... - facebook.com Vai su Facebook
Via Fortini, il Tar accoglie la sospensiva ma non dispone la riapertura della strada; Il Tar: “Troppi disagi per i residenti, il Comune rivaluti la chiusura di via Fortini; Firenze, il caso del muro pericolante di via Fortini: la strada chiusa da aprile e perché resterà così ancora a lungo.
Via Fortini, il Tar accoglie la sospensiva ma non dispone la riapertura della strada - “L’amministrazione impegnata a controllare che il cronoprogramma dei lavori venga rispettato e cerca soluzioni che consentano di riaprire parzialmente la viabilità appena finita la lavorazione più ing ... Lo riporta msn.com
Via Fortini, finalmente i cantieri. Strada riaperta in 3 settimane. Residenti al Tar per i danni subiti - L’assessore Giorgio: "Controlleremo tutti i giorni che il cronoprogramma sia rispettato". Secondo msn.com