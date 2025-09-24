Firenze | studentessa 19enne precipita da terrazza di un hotel in piazza Indipendenza E’ grave

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 24 settembre 2025, a Firenze. Una studentessa di 19 anni è caduta dalla terrazza di un albergo in piazza Indipendenza. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove è ricoverata in gravi condizioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

