Firenze | studentessa 19enne precipita da terrazza di un hotel in piazza Indipendenza E’ grave
Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 24 settembre 2025, a Firenze. Una studentessa di 19 anni è caduta dalla terrazza di un albergo in piazza Indipendenza. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove è ricoverata in gravi condizioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - studentessa
Firenze, studentessa denuncia: “Violentata nel bagno di servizio di un locale da un dipendente”
Il Montecatini International Short Film Festival è stato ospite del contest Miss Montecatini Web TV , dove abbiamo consegnato il premio speciale “Miss Cinema MISFF”. La vincitrice è Miryam Gioia, 17 anni, studentessa al liceo aeronautico di Firenze. Sogna - facebook.com Vai su Facebook
Studentessa 19enne in gita scolastica precipita dal terrazzo dell'hotel: è in codice rosso; Studente precipita dalla finestra di una scuola: si indaga per istigazione al suicidio; Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore: voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato.
Studentessa 19enne in gita scolastica precipita dal terrazzo dell'hotel: è in codice rosso - Una studentessa di 19 anni è caduta dal terrazzo di un albergo di Firenze, in piazza Indipendenza, nel centro storico della città. Segnala leggo.it