Firenze sequestrati 700 capi intimi contraffatti per bambini | blitz della guardia di finanza
La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato oltre 700 capi d'abbigliamento intimo contraffatti destinati all'infanzia. I prodotti, privi di certificazioni, erano nascosti in un capannone nella periferia cittadina, dietro un'attività di vendita al dettaglio. Denunciato il titolare. L'operazione, condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano, punta a colpire l'intera filiera della contraffazione. In corso accertamenti su fornitori e rete distributiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
