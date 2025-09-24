Firenze riunisce l’arte luminosa di Beato Angelico in una mostra epocale

Sbircialanotizia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un autunno temperato, Firenze si prepara a riabbracciare l’arte intensa di Beato Angelico, riunendo capolavori sparsi da secoli sotto i soffitti rinascimentali di due luoghi simbolo. Un itinerario emotivo e visivo restituisce la voce a un frate pittore che dipingeva con la luce e pregava prima di ogni gesto. Un ritorno senza precedenti Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

firenze riunisce l8217arte luminosa di beato angelico in una mostra epocale

© Sbircialanotizia.it - Firenze riunisce l’arte luminosa di Beato Angelico in una mostra epocale

In questa notizia si parla di: firenze - riunisce

Cerca Video su questo argomento: Firenze Riunisce L8217arte Luminosa