Firenze riunisce l’arte luminosa di Beato Angelico in una mostra epocale
In un autunno temperato, Firenze si prepara a riabbracciare l’arte intensa di Beato Angelico, riunendo capolavori sparsi da secoli sotto i soffitti rinascimentali di due luoghi simbolo. Un itinerario emotivo e visivo restituisce la voce a un frate pittore che dipingeva con la luce e pregava prima di ogni gesto. Un ritorno senza precedenti Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
