firenze proseguono i concerti di fortissimissimo firenze festival

Firenze, 24 settembre 2025 - E’ in corso il Fortissimissimo Firenze Festival, manifestazione degli Amici della Musica di Firenze che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena classica nazionale e internazionale. Giovedì 25 settembre, ore 19, all'Institut francais Firenze, si esibirà il duo formato da Silvia Gira al violoncello e Giorgio Trione Bartoli al pianoforte, con musiche di De Falla, Schubert, Perkin, Stravinskij. Silvia Gira sta attualmente terminando il Master di II livello in violoncello al Conservatorium van Amsterdam nelle classi di Maarten Mostert, Pieter Wispelwey e in violoncello barocco con Albert Bruggen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

