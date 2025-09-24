Firenze | maxi sequestro di intimo per bambini oltre 700 capi contraffatti
Operazione a Firenze del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, su impulso del Comando Provinciale e del Comando Regionale Toscana. Oltre 700 gli indumenti intimi contraffatti, destinati a bambini, che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - sequestro
Pnrr, sequestro da 150mila euro a Firenze: fondi pubblici dirottati all’estero
Vendeva grembiuli con il ritratto di Mussolini: Firenze, multa da 400 euro e sequestro
Firenze, maxi sequestro di cocaina: arrestato 60enne tunisino
Firenze, maxi-sequestro di 5mila articoli contraffatti: denunciato il responsabile - facebook.com Vai su Facebook
Vendeva grembiuli con il ritratto di Mussolini: Firenze, multa da 400 euro e sequestro - X Vai su X
Opere d'arte false: maxi inchiesta, sequestri anche a Firenze.
Isolotto, maxi sequestro di droga: due arrestati con 41chili di hashish - Un’operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e all’arresto di due ... Segnala lanazione.it
Maxi sequestro di circa 65mila articoli contraffatti in un capannone - La Procura procede per il reato continuato di contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi ... 055firenze.it scrive