Firenze, 24 settembre 2025 - Una mazzata sulla stagione di Tariq Lamptey. L'esterno ghanese sarà costretto a rimanere ai box per diversi mesi in seguito all'infortunio rimediato nel primo tempo di domenica scorsa contro il Como. Una palla lunga, un controllo difficoltoso e una leggera torsione nel ricadere a terra. Tanto è bastato per causare un guaio di non poco conto. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, tegola Lamptey: ricostruito il crociato anteriore. Starà fermo a lungo