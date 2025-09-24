Fiorentina tegola Lamptey | ricostruito il crociato anteriore Starà fermo a lungo
Firenze, 24 settembre 2025 - Una mazzata sulla stagione di Tariq Lamptey. L'esterno ghanese sarà costretto a rimanere ai box per diversi mesi in seguito all'infortunio rimediato nel primo tempo di domenica scorsa contro il Como. Una palla lunga, un controllo difficoltoso e una leggera torsione nel ricadere a terra. Tanto è bastato per causare un guaio di non poco conto. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fiorentina - tegola
Nazionale maledetta: doppia tegola per Fiorentina-Napoli
Infortunio Lamptey, tegola Fiorentina: lacerazione del crociato. Si è già operato
Brutte notizie per #Pioli e la #Fiorentina https://chiamarsibomber.com/news/fantacalcio/tegola-fiorentina-grave-infortunio-lamptey-comunicato-tempi-di-recupero… #Lamptey #fantacalcio - X Vai su X
TEGOLA RRAHMANI - : "Ad ogni problema, c’è una soluzione. È stata questa la filosofia del doppio ruolo che sarà applicata già sabato al Franchi contro la Fiorentina. Amir #Rrahmani non ci sarà: il forfait del leader del reparto arretrato è certificato. Ieri sera è r - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, tegola Lamptey: ricostruito il crociato anteriore. Starà fermo a lungo; Fiorentina, tegola Lamptey: il comunicato sull’infortunio; Infortunio Lamptey, tegola Fiorentina: lacerazione del crociato. Si è già operato.
Fiorentina, tegola Lamptey: ricostruito il crociato anteriore. Starà fermo a lungo - L'esterno ghanese arrivato dal Brighton nelle ultime ore di mercato è stato operato oggi a Villa Stuart dal Prof. Secondo msn.com
Infortunio Lamptey, tegola Fiorentina: lacerazione del crociato. Si è già operato - Si è già operato e nelle prossime ore comincerà l’iter riabilitativo Un esordio da titolare che si trasforma in un incubo. Segnala calcionews24.com