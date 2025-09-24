La Roma si prepara a vivere la sua prima notte europea della stagione: stasera l’esordio in Europa League contro il Nizza all’ Allianz Riviera. Ma una volta archiviata la trasferta francese, l’attenzione di Gasperini e dei suoi uomini tornerà subito al campionato, dove i prossimi impegni saranno il Verona in casa e la Fiorentina in trasferta. Tegola per la Fiorentina. Entrambe le avversarie non attraversano un momento semplice. I viola, in particolare, arrivano con il morale basso dopo la sconfitta casalinga per 1-2 in rimonta contro il Como. Alla delusione per il ko si è aggiunto il dramma sportivo di Tariq Lamptey: il difensore si è infortunato gravemente al ginocchio sinistro nel tentativo di controllare un pallone ed è stato costretto a lasciare il campo dopo appena venti minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fiorentina, operazione al ginocchio per Lamptey: salta la Roma