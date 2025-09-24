Fiorentina operazione al ginocchio per Lamptey | salta la Roma
La Roma si prepara a vivere la sua prima notte europea della stagione: stasera l’esordio in Europa League contro il Nizza all’ Allianz Riviera. Ma una volta archiviata la trasferta francese, l’attenzione di Gasperini e dei suoi uomini tornerà subito al campionato, dove i prossimi impegni saranno il Verona in casa e la Fiorentina in trasferta. Tegola per la Fiorentina. Entrambe le avversarie non attraversano un momento semplice. I viola, in particolare, arrivano con il morale basso dopo la sconfitta casalinga per 1-2 in rimonta contro il Como. Alla delusione per il ko si è aggiunto il dramma sportivo di Tariq Lamptey: il difensore si è infortunato gravemente al ginocchio sinistro nel tentativo di controllare un pallone ed è stato costretto a lasciare il campo dopo appena venti minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - ginocchio
Fiorentina, Lamptey ha riportato la lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: si è già sottoposto a intervento chirurgico - X Vai su X
21 settembre 1986. In un Fiorentina-Sampdoria, a 19 anni, Roberto Baggio da Caldogno fa il suo in Serie A. Un esordio che avverrà dopo oltre un anno di assenza a causa dell’infortunio ai legamenti del ginocchio e del menisco. Un infortunio arrivato nell'ulti - facebook.com Vai su Facebook
Leao ci sarà col Napoli? Le parole del vice di Allegri; Grave infortunio per Lamptey, l'esito degli esami: quando torna il terzino della Fiorentina? I tempi di recupero; Fiorentina, brutte notizie per Lamptey: il report medico.
Lamptey, è rottura del crociato: la nota della Fiorentina - È stato l'ultimo colpo in entrata del mercato estivo della Fiorentina, acquistato dal Brighton per 6 milioni. Segnala tuttosport.com
Fiorentina, lesione del legamento crociato anteriore per Lamptey - Lesione al legamento crociato anteriore per Tariq Lamptey: il giocatore si era infortunato nel match della Fiorentina contro il Como ... Si legge su gianlucadimarzio.com