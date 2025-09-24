Fiorentina | Lamptey laceramento crociato anteriore Intervento chirurgico riuscito

Brutta tegola per la Fiorentina. Il terzino destro Tariq Lamptey, in occasione della sua prima partita da titolare contro il Como di domenica 21 settembre, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina, lesione del legamento crociato anteriore per Lamptey; Leao ci sarà col Napoli? Le parole del vice di Allegri; Fiorentina, lacerazione del legamento crociato per Lamptey: il comunicato.

fiorentina lamptey laceramento crociatoFiorentina, grave infortunio per Lamptey: rottura del legamento crociato. Il comunicato - Il terzino destro Tariq Lamptey, in occasione della sua prima partita da titolare contro il Como di domenica 21 settembre, ha rimediato la rottura del legamento ... Secondo calciomercato.com

fiorentina lamptey laceramento crociatoFiorentina, brutte notizie per Pioli: intervento al legamento crociato sinistro per Lamptey - Brutte notizie per la Fiorentina e per Stefano Pioli, che per un po' dovrà fare a meno di Tariq Lamptey, acquisto estivo dal Brighton. Da tuttomercatoweb.com

