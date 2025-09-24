Fiorentina | Lamptey laceramento crociato anteriore Intervento chirurgico riuscito
Brutta tegola per la Fiorentina. Il terzino destro Tariq Lamptey, in occasione della sua prima partita da titolare contro il Como di domenica 21 settembre, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
