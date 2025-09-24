Fiorentina brutte notizie per Lamptey | il report medico

Firenzetoday.it | 24 set 2025

Brutte notizie dall'infermeria della Fiorentina. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto le condizioni di Tariq Lamptey, calciatore arrivato a Firenze dal Brighton negli ultimi giorni di mercato e che ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio nella scofitta contro il Como di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

fiorentina brutte notizie lampteyFiorentina, brutte notizie per Pioli: intervento al legamento crociato sinistro per Lamptey - Brutte notizie per la Fiorentina e per Stefano Pioli, che per un po' dovrà fare a meno di Tariq Lamptey, acquisto estivo dal Brighton. Lo riporta tuttomercatoweb.com

fiorentina brutte notizie lampteyFiorentina, grave infortunio per Lamptey: rottura del legamento crociato. Il comunicato - Il terzino destro Tariq Lamptey, in occasione della sua prima partita da titolare contro il Como di domenica 21 settembre, ha rimediato la rottura del legamento ... Riporta msn.com

