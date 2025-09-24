Fiorello torna su Radio 2 con La Pennicanza | l' annuncio

Il grande ritorno di Fiorello in radio è ufficiale. A partire da metà ottobre, lo showman siciliano sarà di nuovo in onda su Rai Radio 2 con il suo nuovo programma, 'La Pennicanza', lanciato per qualche settimana a maggio scorso. Al suo fianco, l'amico e collega Fabrizio Biggio, con cui forma una. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: fiorello - torna

AMADEUS TORNA IN RAI: c’è di mezzo lo zampino di Fiorello!

Rai radio 2 palinsesti 2025-2026: fiorello torna, belen ed elenoire casalegno in arrivo

Fiorello torna con La Pennicanza: “Quando ho letto che la Rai sta per comprare ‘Ok, il prezzo è giusto’ ho deciso di tornare”

Fiorello torna su Radio 2, 'La Pennicanza' da metà ottobre Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Torna #LaPennicanza con #Fiorello e #Biggio.....Prossimamente....su radio 2 - X Vai su X

Fiorello torna su Radio 2, 'La Pennicanza' da metà ottobre; Fiorello torna su Radio 2 con La Pennicanza: l'annuncio; Fiorello torna in onda: le promesse social dello showman. Dove e quando vederlo.

Fiorello annuncia il ritorno de La Pennicanza su Rai Radio 2: ecco quando inizia - Fiorello torna in radio con La Pennicanza, il programma amato da Rai Radio 2. Lo riporta mondotv24.it

Fiorello torna con La Pennicanza: “Quando ho letto che la Rai sta per comprare ‘Ok, il prezzo è giusto’ ho deciso di tornare” - Fiorello torna su Radio 2 con La Pennicanza e Fabrizio Biggio e lancia una stoccata alla TV italiana e alla Rai ... Riporta davidemaggio.it