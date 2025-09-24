Finte gravidanze e false malattie la storia dell’operatrice sanitaria costretta a risarcire 130mila euro | Ha lavorato 6 giorni in 9 anni

Un’ex dipendente del policlinico Sant’Orsola di Bologna è stata condannata a risarcire all’azienda ospedaliera universitaria quasi 130 mila euro. Il motivo? Avrebbe lavorato solo sei giorni nell’arco dei circa nove anni trascorsi alle dipendenze dell’ospedale emiliano. A imporre il risarcimento – scrive il Corriere di Bologna – è la sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, che ha accolto integralmente la richiesta della procura generale. Oltre dieci anni fa, la donna era stata condannata penalmente per la stessa vicenda. Ora, arriva anche la condanna al maxi-risarcimento. 🔗 Leggi su Open.online