Finte gravidanze e false malattie la storia dell’operatrice sanitaria costretta a risarcire 130mila euro | Ha lavorato 6 giorni in 9 anni
Un’ex dipendente del policlinico Sant’Orsola di Bologna è stata condannata a risarcire all’azienda ospedaliera universitaria quasi 130 mila euro. Il motivo? Avrebbe lavorato solo sei giorni nell’arco dei circa nove anni trascorsi alle dipendenze dell’ospedale emiliano. A imporre il risarcimento – scrive il Corriere di Bologna – è la sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, che ha accolto integralmente la richiesta della procura generale. Oltre dieci anni fa, la donna era stata condannata penalmente per la stessa vicenda. Ora, arriva anche la condanna al maxi-risarcimento. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: finte - gravidanze
Finte gravidanze per non lavorare 9 anni: ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento
Finte gravidanze per non lavorare: ex dipendente del Sant’Orsola condannata
Lavorò 6 giorni in 9 anni con finte malattie e gravidanze. Risarcirà al Sant’Orsola 130mila euro
Bologna, le finte gravidanze e le false malattie: «Ha lavorato pochi giorni in 9 anni, l'ex dipendente del Sant'Orsola dovrà risarcire 130.000 euro» - X Vai su X
Finte gravidanze e false malattie, la storia dell'operatrice sanitaria costretta a risarcire 130mila euro: «Ha lavorato 6 giorni in 9 anni; Finte gravidanze per non lavorare: ex dipendente del Sant’Orsola condannata; Finte gravidanze per non lavorare 9 anni: ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento.
Finte gravidanze e false malattie, la storia dell’operatrice sanitaria costretta a risarcire 130mila euro: «Ha lavorato 6 giorni in 9 anni» - Ora è arrivato anche il maxi risarcimento L'articolo Finte gravidanze e false malattie, la storia dell’operatrice sanitaria costretta a risarcire 130m ... Secondo msn.com
Lavorò 6 giorni in 9 anni con finte malattie e gravidanze. Risarcirà al Sant’Orsola 130mila euro - Era già stata condannata in sede penale per aver presentato 56 certificati attestanti finti ... Da bologna.repubblica.it