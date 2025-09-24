R icordi indelebili. Sin dal giorno della sua scomparsa, lo scorso 4 settembre 2025, è stato un susseguirsi di omaggi, tributi e dediche alla memoria e al genio di Re Giorgio. Nella cornice della Milano Fashion Week, la prima dopo la dipartita del leggendario stilista, è una delle istituzioni culturali della città a riaccendere i riflettori sulla sua legacy. La Pinacoteca di Brera, infatti, celebra Giorgio Armani. Giorgio Armani, in passerella fino alla fine: le ultime apparizioni X La mostra, intitolata GIORGIO ARMANI: Milano, per amore, sarà visitabile alla Pinacoteca di Brera di Milano dal 24 settembre 2025 all’11 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fino all'11 gennaio 2026 il prestigioso museo milanese rende omaggio al genio e al lavoro di Re Giorgio, grazie ad oltre 120 creazioni del leggendario stilista