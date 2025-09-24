Un taglio delle tasse che potrebbe alleggerire sensibilmente il prelievo fiscale per il ceto medio, con un guadagno in busta paga che – almeno sulla carta – arriverebbe fino a 120 euro al mese. È questa l'ipotesi che la maggioranza sta studiando in vista della prossima manovra economica, una riforma dell'Irpef che il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha confermato nei giorni scorsi e che punta a ritoccare verso il basso le aliquote per una larga fascia di contribuenti. Secondo le simulazioni elaborate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, la proposta consiste nella riduzione dell'aliquota dal 35 al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro, con un allargamento dello scaglione fino a 60mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fino a 120 euro in più in busta paga: il piano della maggioranza per il ceto medio