Fino a 1.500 euro per una bottiglia Chi è Emanuele Ragnedda celebre produttore di vino accusato dell' omicidio di Cinzia Pinna

Il suo vino bianco era un' icona di lusso: bottiglie da 1.500 euro, produzione ultra limitata, richieste da collezionisti e appassionati. Ora, Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore sardo noto nel mondo dell'enologia di alta gamma, è al centro di un'inchiesta che ha scosso la Costa Smeralda e l'intero Paese. Fermato mentre cercava di allontanarsi in barca al largo della Sardegna, è indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna scomparsa dopo una serata in discoteca a Palau e ritrovata morta in circostanze ancora da chiarire. "Disco Volante", il vino più caro d'Italia. Nel suo mondo, quello delle etichette rare e delle degustazioni per pochi eletti, Emanuele Ragnedda si era costruito una fama audace e senza compromessi.

