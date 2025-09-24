Finissage della mostra su Salvatore Fiume

L'amministrazione comunale di Monte San Savino annuncia che domenica 28 settembre 2025 alle ore 17.00, presso l'auditorium di Palazzo Galletti in piazza Gamurrini, si terrà il finissage della mostra dedicata a Salvatore Fiume. L'iniziativa prevede una sessione di approfondimento tematico dedicata.

In questa notizia si parla di: finissage - mostra

Salvatore Fiume e Salvatore Quasimodo: dalla Sicilia alla conquista del mondo - Propone una riflessione sul dialogo ideale tra due protagonisti del Novecento italiano: il pittore Salvatore Fiume e il poeta Salvatore Quasimodo ... Come scrive msn.com

Focus su Fiume e Quasimodo. Dibattito a palazzo Galletti - L’incontro è dedicato al rapporto tra il pittore e il poeta: studiosi a confronto. Riporta msn.com