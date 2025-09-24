Finissage d’autore a Corno di Rosazzo | l’incontro tra Fedele e Celiberti

Udinetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento che unisce arte e territorio è in programma sabato 27 settembre, alle 11:15, a Villa Nachini Cabassi di Corno di Rosazzo, in occasione della chiusura della mostra E-vocazioni: Fedele e Celiberti tra realtà e visione, organizzata dall’Associazione Judrio, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: finissage - autore

