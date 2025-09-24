Fingono di consegnare cibo in delivery ma in realtà vendono cocaina a domicilio | 11 indagati

La Procura di Pavia ha indagato 11 persone accusate di aver messo in piedi un'organizzazione per la vendita di cocaina a domicilio. Il gruppo avrebbe finto di consegnare cibo in delivery per mascherare la cessione di droga casa per casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

