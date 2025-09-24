Fingevano di ordinare cibo e invece era cocaina a domicilio | 11 indagati tre con obbligo di firma

Pavia, 24 settembre 2025 – Droga in “delivery”. Con quello che la polizia definisce un "rodato escamotage", di fingere di ordinare cibo a domicilio o comunque la consegna di generi alimentari, i clienti-assuntori di droga in realtà prenotavano le dosi, soprattutto di cocaina. L'indagine della squadra Mobile della Questura di Pavia era partita fin dal gennaio 2020 "finalizzata a disarticolare - spiega la polizia nel comunicato stampa diramato oggi, mercoledì 24 settembre - un consesso delinquenziale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Pavia e nell'immediato hinterland". Soldi dei narcos tramutati in lingotti d’oro: quattro fermi Nella giornata di ieri, martedì 23 settembre, lo stesso personale della Mobile ha eseguito il decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Pavia nei confronti degli 11 indagati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fingevano di ordinare cibo e invece era cocaina a domicilio: 11 indagati, tre con obbligo di firma

