Fine vita associazione Coscioni | 79enne ligure con neuropatologia morto in Svizzera con il suicidio assistito

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è stato accompagnato da Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, iscritte a Soccorso Civile, che fornisce assistenza alle persone malate che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

fine vita associazione coscioniFine vita, associazione Coscioni: 79enne ligure con neuropatologia morto in Svizzera con il suicidio assistito - Dopo il diniego al fine vita ricevuto dall'Azienda sanitaria locale, un 79enne ligure, affetto da patologia neurodegenerativa, è morto in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assis ... msn.com scrive

fine vita associazione coscioniFine vita, Cappato: “Il testo di legge cancella i diritti già conquistati” - “Il testo in discussione in Parlamento non mira a regolamentare il fine vita, ma a cancellare i diritti che abbiamo conquistato a colpi di disobbedienze civili”: non usa mezzi termini nel bocciare il ... Da osservatoriomalattierare.it

