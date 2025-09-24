Fine settimana all' insegna del gusto | piazza Saffi ospita le eccellenze della gastronomia in occasione dello ' Streeat Food Truck Festival'

Forlitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì torna protagonista con un appuntamento imperdibile con il gusto. Per tutto il fine settimana, da venerdì 26 a domenica 28 settembre piazza Saffi ospita lo ‘Streeat Food Truck Festival’, la carovana dei migliori food truck d'Italia che dal 2014 gira il paese portando le eccellenze della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fine - settimana

Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'

Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”

Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film

Fine settimana all'insegna del gusto: piazza Saffi ospita le eccellenze della gastronomia in occasione dello 'Streeat Food Truck Festival'; Tre 'Eventi Autentici Liguri' nell'imperiese: un altro fine settimana tradizione, gusto e comunità; A Riccione un fine settimana all’insegna dell’arte, del gusto, del benessere e della musica.

fine settimana insegna gustoFratellanza Popolare di San Donnino, due fine settimana con la “Sagra di tagliata, pecora e pizza” - Due fine settimana a tutto gusto con la Fratellanza Popolare di San Donnino. Riporta piananotizie.it

Una fine settimana all'insegna di gusto, natura e teatro animerà il borgo di Raggiolo - Arezzo, 31 luglio 2025 – Una fine settimana all'insegna di gusto, natura e teatro animerà il borgo di Raggiolo. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Settimana Insegna Gusto