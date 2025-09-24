Finalmente Berrettini torna alla vittoria dopo quattro mesi | Spero non sia l’ultima nel torneo

Matteo Berrettini torna a vincere, al debutto all’ Atp 500 di Tokyo. Il numero 56 del ranking ha battuto lo spagnolo Jaume Munar in un’ora e 36 minuti, concludendo il match dopo due set (6-4 6-2). L’ultima vittoria del tennista romano risaliva allo scorso 10 maggio agli Internazionali d’Italia, contro Jacob Fearnley. Berrettini torna a vincere dopo quattro mesi: «Spero non sia l’ultima nel torneo». « Ho appena ottenuto la prima vittoria del torneo, spero non l’ultima. Mi sento molto felice. L’ultima volta che avevo vinto una partita era a maggio, quindi è una bella sensazione. Il tifo è stato pazzesco, amo il sostegno che c’è qui in Giappone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

