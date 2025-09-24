Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles riceve ottimi voti nelle recensioni

È scaduto l’embargo sulle recensioni di Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, la remaster del celebre GDR tattico uscito originariamente nel 1997, e i giudizi della stampa sono entusiasti. Il titolo Square Enix ha conquistato punteggi altissimi: Eurogamer e CGMagazine hanno assegnato un 100100, mentre molte altre testate come IGN, GameSpot, DualShockers e Push Square hanno optato per un 910, confermando la qualità del lavoro svolto. Alcuni voti più bassi (come 7,5 o 8) evidenziano piccoli limiti o aspetti datati, ma senza intaccare la valutazione generale. Al momento la media delle recensioni è di 87 su Metacritic e 88 su OpenCritic, dati che lo collocano tra i titoli più apprezzati dell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

