Una prima uscita che nessuno si è voluto perdere: le immagini arrivano direttamente dalla nostra redazione SpazioNapoli.it. Il Napoli ha ripreso il cammino in campionato da dove l’aveva lasciato, con una vittoria per 3-2 che piazza gli azzurri al primo posto solitario con due punti di vantaggio sulla Juventus e tre dal Milan. Proprio contro il diavolo, ci sarà domenica a San Siro il primo vero test importante per la lotta scudetto. Intanto gli azzurri, tra un allenamento e la preparazione tattica della sfida, si godono l’uscita del film sul loro ultimo trionfo in campionato. Un’anteprima assoluta, che ha coinvolto un gran numero di VIP. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Film scudetto Napoli, quanti VIP all’anteprima – VIDEO