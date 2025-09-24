Film scudetto Napoli quanti VIP all’anteprima – VIDEO
Una prima uscita che nessuno si è voluto perdere: le immagini arrivano direttamente dalla nostra redazione SpazioNapoli.it. Il Napoli ha ripreso il cammino in campionato da dove l’aveva lasciato, con una vittoria per 3-2 che piazza gli azzurri al primo posto solitario con due punti di vantaggio sulla Juventus e tre dal Milan. Proprio contro il diavolo, ci sarà domenica a San Siro il primo vero test importante per la lotta scudetto. Intanto gli azzurri, tra un allenamento e la preparazione tattica della sfida, si godono l’uscita del film sul loro ultimo trionfo in campionato. Un’anteprima assoluta, che ha coinvolto un gran numero di VIP. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: film - scudetto
Sorpresa Napoli, in uscita il film sul quarto Scudetto: la notizia che spiazza i tifosi
"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli
Nuova tendenza in campionato? Quei doppi registi per film da scudetto
#Ag4in, il film del quarto scudetto del #Napoli: emozioni, retroscena e il futuro già in lavorazione - X Vai su X
Ag4in, il film del quarto scudetto del Napoli: emozioni, retroscena e il futuro già in lavorazione - facebook.com Vai su Facebook
Il film dello scudetto del Napoli; Film scudetto Napoli 2025: 'AG4IN', annunciata la data d'uscita al cinema; De Laurentiis: Bisogna muovere il c... e cambiare il calcio. O tra 2-3 anni scompare.
Esce il film dello Scudetto a Napoli, De Laurentiis: “Stiamo già girando il prossimo” - Ecco le parole del patron azzurro, questo è il film sul ... Secondo calcioatalanta.it
De Laurentiis: “Calcio morirà senza riforme. Tifosi Napoli? Vediamo se sono veri…” - Questa mattina, in occasione della proiezione della prima del film dedicato al quarto scudetto del Napoli, è intervenuto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, affiancando il regista Giuseppe Ma ... Segnala tuttosport.com