una nuova commedia familiare in arrivo nelle sale italiane. Dal 25 settembre, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire La famiglia Leroy, un film che affronta con sensibilità e realismo il tema della separazione e delle dinamiche familiari. Diretto da Florent Bernard, al suo debutto nel lungometraggio, questa pellicola si distingue per il suo approccio sincero e per la capacità di combinare momenti di comicità a riflessioni profonde sulla comunicazione e i sentimenti all’interno di una famiglia. trama e tematiche principali del film. una narrazione intima e autentica sulla disgregazione familiare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film con charlotte gainsbourg sulla famiglia leroy in sala dal 25 settembre