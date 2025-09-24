Fillea Cgil Sicilia | Quando Anas scende in campo e anziché arbitrare prova nei minuti finali a fare gol

Fillea Cgil Sicilia, il 7 agosto scorso, ha inviato ad Anac, Anas e presidente della Regione Sicilia (in qualità di commissario dell’opera) un “atto di significazione con invito a provvedere”. E ciò perché Anas ha appaltato dei lavori a società, che non rispettano il Ccnl, Contratto collettivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

