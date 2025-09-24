Filippo Turetta picchiato in carcere trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì

Il detenuto di 55 anni, che ad agosto aveva colpito con un pugno Filippo Turetta, condannato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, all’interno del carcere di Montorio Veronese, è stato trasferito questa mattina nella casa circondariale di Santa Bona a Treviso. Nell’aggressione Turetta avrebbe riportato alcuni traumi ritenuti non gravi. Dopo l’episodio, il 55enne ha trascorso un periodo in cella di isolamento prima del trasferimento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Filippo Turetta picchiato in carcere, trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì

In questa notizia si parla di: filippo - turetta

Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre

Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta

Gino Cecchettin torna a parlare di Filippo Turetta dopo l'omicidio di Giulia, la rivelazione dopo l'incontro

Filippo Turetta ora spera nella giustizia riparativa: (solo se Gino Cecchettin è d’accordo) di Andrea Pasqualetto Corriere del Veneto, 19 settembre 2025 Ieri il padre di Giulia Cecchettin ha commentato l’episodio del pestaggio in carcere: “Una cosa che non mi f - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona: colpito con un pugno da un altro detenuto https://tg.la7.it/cronaca/filippo-turetta-aggredito-carcere-colpito-pugno-reagisci-rispondi-18-09-2025-244397… - X Vai su X

Filippo Turetta picchiato in carcere, trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì; Trasferito nel carcere di Treviso il detenuto che ha aggredito Filippo Turetta; Filippo Turetta picchiato in carcere da un altro detenuto. Cecchettin: «La violenza non è la risposta».

Perché Filippo Turetta è stato picchiato in carcere? Ecco chi è l'aggressore - A parlare dell'accaduto è stato, nelle scorse ore, il quotidiano locale L'Arena. Segnala tag24.it

Filippo Turetta pestato in carcere a Montorio: i dettagli dell’aggressione - L'assassino di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, è stato picchiato in carcere a Montorio dove è detenuto. Scrive newsmondo.it