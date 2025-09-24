Filippo Turetta picchiato in carcere trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì

Il detenuto di 55 anni, che ad agosto aveva colpito con un pugno Filippo Turetta, condannato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, all’interno del carcere di Montorio Veronese, è stato trasferito questa mattina nella casa circondariale di Santa Bona a Treviso. Nell’aggressione Turetta avrebbe riportato alcuni traumi ritenuti non gravi. Dopo l’episodio, il 55enne ha trascorso un periodo in cella di isolamento prima del trasferimento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

