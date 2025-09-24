Filippo Misuri vola a 2.03 | miglior misura italiana 2025 nel salto in alto Allievi

Un salto che vale la vetta nazionale. Filippo Misuri, portacolori dell’Alga Atletica Arezzo, ha aperto la nuova stagione con un risultato di grande prestigio: al meeting assoluto e giovanile di Fabriano ha conquistato la vittoria nel salto in alto superando l’asticella a 2.03 metri. La misura, raggiunta al primo anno nella categoria Allievi, rappresenta non solo il nuovo primato personale, ma anche la miglior prestazione italiana del 2025 tra i pari età. Nato nel 2009, Misuri conferma così i progressi compiuti negli ultimi mesi sotto la guida del tecnico Marcello Sadocchi, allenandosi allo stadio di atletica “Tenti” di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

Filippo Misuri dell'Alga Atletica Arezzo ai vertici dell'atletica giovanile italiana

