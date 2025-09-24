Un salto che vale la vetta nazionale. Filippo Misuri, portacolori dell’Alga Atletica Arezzo, ha aperto la nuova stagione con un risultato di grande prestigio: al meeting assoluto e giovanile di Fabriano ha conquistato la vittoria nel salto in alto superando l’asticella a 2.03 metri. La misura, raggiunta al primo anno nella categoria Allievi, rappresenta non solo il nuovo primato personale, ma anche la miglior prestazione italiana del 2025 tra i pari età. Nato nel 2009, Misuri conferma così i progressi compiuti negli ultimi mesi sotto la guida del tecnico Marcello Sadocchi, allenandosi allo stadio di atletica “Tenti” di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Filippo Misuri vola a 2.03: miglior misura italiana 2025 nel salto in alto Allievi