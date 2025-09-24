Arezzo, 24 settembre 2025 - . L'atleta aretino, nato nel 2009, ha aperto la nuova stagione di gare al meeting assoluto e giovanile di Fabriano dove ha vinto il salto in alto con 2.03 metri che, oltre a essere il suo nuovo record personale, è la miglior prestazione registrata nel 2025 in Italia nella categoria Allievi. Dopo il settimo posto ottenuto a febbraio ai Campionati Italiani Indoor con un salto di 1.90 metri, Misuri è stato protagonista di un forte miglioramento che ripaga del lavoro svolto allo stadio di atletica “Tenti” di Arezzo insieme al tecnico Marcello Sadocchi e che testimonia il percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi dove il talento è stato sostenuto dal carattere, dalla passione e dalla dedizione quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Filippo Misuri dell'Alga Atletica Arezzo ai vertici dell'atletica giovanile italiana