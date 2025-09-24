Filippo Graziani in concerto ' Ottanta Buon compleanno Ivan!'

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre Filippo Graziani sarà alla Città del Teatro con il concerto dedicato al padre Ivan Graziani.'OTTANTA. Buon Compleanno Ivan' è un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati di Ivan Graziani ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

