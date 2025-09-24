Filippo Graziani in concerto ' Ottanta Buon compleanno Ivan!'
Sabato 18 ottobre Filippo Graziani sarà alla Città del Teatro con il concerto dedicato al padre Ivan Graziani.'OTTANTA. Buon Compleanno Ivan' è un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati di Ivan Graziani ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: filippo - graziani
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, Filippo Graziani all'Auditorium Parco della Musica
Filippo Graziani, Antonio Castrignanò e la Rino Gaetano Band fra i mattatori di Trentinara Music&More
Alberto Bertoli e Filippo Graziani aprono il Blubar Classic in piazza Sirena: tre serate di grande musica a Francavilla al Mare
Finale il 20 settembre in Fortezza con Filippo Graziani nell’omaggio al padre Ivan Graziani. Aprono i Deschema, workshop nel pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Graziani in concerto 'Ottanta. Buon compleanno Ivan!'; Filippo Graziani torna in tour con ‘Ottanta. Buon compleanno Ivan’; Note di notte: Filippo Graziani in Ottanta buon compleanno Ivan.
Filippo Graziani in concerto 'Ottanta. Buon compleanno Ivan!' - Buon Compleanno Ivan' è un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati di Ivan Graziani ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo per offrire ... Riporta pisatoday.it
Mont’Alfonso: Filippo Graziani ricorda Ivan - Pepite della canzone d’autore a firma dell’indimenticato Ivan Graziani che torneranno a splendere nel concerto “Ottanta – Buon compleanno Ivan” del ... Scrive lanazione.it