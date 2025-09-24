Filati Omega lancia Linfa Ecco il lino rigenerato

La sostenibilità fa parte del dna della Filati Omega di Vaiano, che con Gabriele Innocenti, il Managing director dell’azienda, guarda sempre avanti e punta sull’innovazione. In particolare ha sviluppato il percorso di recupero e rigenerazione delle fibre, dando loro nuova vita. Un’esperienza che Filati Omega ha messo a punto insieme a brand rinomati del lusso e della moda. "Già da tempo abbiamo avviato a riciclare gli scarti di alcune griffe – spiega Innocenti – sia della fase supply chain che di pezzi non venduti per i più svariati problemi, come difetti o altro. Una proposta che sta riscontrando successo, perché di fatto si chiude il cerchio dalla fonte al produttore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net