Fight For Naples sabato 27 settembre al PalaEden | format rinnovato e tante sorprese

Tempo di lettura: 2 minuti Torna il Fight For Naples, sabato 27 settembre al PalaEden presso il parco divertimenti di Edenlandia (ingresso da viale Kennedy), a partire dalle ore 12 fino alla mezzanotte (poi spazio allo show con musica e balli), si svolgerà l’evento che unisce sport e intrattenimento con l’obiettivo di comunicare i valori delle discipline da combattimento. All’interno della programmazione per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, il F4N, ideato dalla Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club, organizzato insieme a Edenlandia e patrocinato dal Comune di Napoli, dal Coni, dalla Federazione Pugilistica Italiana e dalla Federkombat, ha rinnovato il suo format. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fight For Naples, sabato 27 settembre al PalaEden: format rinnovato e tante sorprese

