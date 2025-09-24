Fifa e Uefa dovranno decidere se escludere Israele Lo sport non può fare finta di nulla | la richiesta degli esperti Onu

La Fifa e la Uefa dovranno decidere se sospendere la squadra di calcio di Israele da ogni tipo di competizione, escludendola fin da subito dalle qualificazioni ai mondiali (per i quali ha già disputato 4 partite, tra cui quella persa contro l'Italia). A chiederlo è un gruppo di otto esperti delle. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: fifa - uefa

Tra Uefa e Fifa è una battaglia di potere e di soldi. La Uefa fattura più del doppio e Infantino sgomita (con l’aiuto dei sauditi)

Mondiale per Club 2029, FIFA e Uefa verso lo scontro: possibile allargemento del torneo! Proposte nuove regole

Multiproprietà, croce e delizia del calcio. Uefa e Fifa corrono ai ripari

Eccoli qui tutti in prima fila, #figc #UEFA #FIFA tutti insieme per un unica società, la #ndrangheta Presidente FIFA tifoso Presidente UEFA tifoso Presidente FIGC tifoso e sodale Ministro tifoso e protettore - facebook.com Vai su Facebook

Gli esperti Onu a Fifa e Uefa: “Via Israele dal calcio mondiale” - X Vai su X

Fifa e Uefa dovranno decidere se escludere Israele. Lo sport non può fare finta di nulla: la richiesta degli esperti Onu; Israele chiude a tempo indeterminato il valico di Allenby: è l'unico che collega la Giordania alla Cisgiordania; Sorteggi turno preliminare e principale di UEFA Futsal Champions League.

Israele fuori da competizioni Uefa e Fifa? Esperti dell'Onu chiedono esclusione - Gli esperti nominati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite: 'Organismi sportivi non chiudano un occhio' ... Riporta msn.com

Milan-Como a Perth, l'Uefa decide. Lega e Figc favorevoli, ma c'è il rischio no - L'esecutivo del calcio europeo si pronuncerà sul via libera alla partita di Serie A in Australia. Da gazzetta.it