Fiera santi Cosma e Damiano divieti e modifiche a Sampierdarena

Domenica 28 settembre Sampierdarena ospiterà la storica fiera dei santi Cosma e Damiano. Organizzata dal Comune di Genova, l'iniziativa si intreccia alle celebrazioni religiose e alla tradizione popolare, che a questa cerimonia associa la fine dell'estate e il ritorno alle consuetudini della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La fiera dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, il Comune mette a bando 11 spazi espositivi

PATRONALE DEI CORPI SANTI: CONFERMATA LA FIERA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE Prosegue la patronale di San Mauro: questa sera alle 20,30 vespri e processione solenne dei Corpi Santi nel centro storico di San Mauro a cui seguirà la messa presso

Le Vie del Giubileo: a Gaeta fiera enogastronomica, intrattenimento e percorso spirituale - Dal 26 al 28 settembre nel cuore del suggestivo Borgo di Porto Salvo, e precisamente in Via Buonomo, si svolgerà una fiera enogastronomica che accoglierà visitatori, turisti, pellegrini e devoti di ...

Dall'alborata alla processione: Sferracavallo festeggia i patroni Cosma e Damiano, il programma 2025 - furono condannati a morte a causa della loro profonda fede cristiana riluttante al paganesimo.