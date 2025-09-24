fiera in alto i calici champagne experience arriva sotto le torri

Calici in alto a BolognaFiere dove, il 5 e 6 ottobre, arriva ’ Champagne Experience ’, la più grande manifestazione europea dedicata a questo settore. Un salone dai numeri senz’altro più contenuti rispetto altre manifestazioni internazionale (anche attualmente in atto, come il Cersaie), ma da un altissimo valore aggiunto, anche per la città, visto che accoglie visitatori molto specializzati che cercano qualità non solo nel bere, ma anche nel cibo e nella scelta dell’hotel dove pernottare. "Per i prossimi due anni la più importante manifestazione europea dedicata allo champagne si terrà a Bologna – conferma il presidente della Sidi (Società italiana distributori e importatori che vede riunite 21 tra le più rappresentative compagnie nazionali del settore, ndr) Luca Cuzziol, confermando il successo del cambio di location (prima era a Modena). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

