Fiera del miele, il bilancio sorride. Folla per le bancarelle in centro ’Gocce d’oro’ ai migliori nettari.

Ventitre mieli nell’Olimpo delle Tre Gocce d’Oro, e una piazza affollata ad incoronare ancora una volta Castel San Pietro come capitale italiana del miele. Si è concluso così, con la premiazione del concorso più prestigioso, quello che assegna le Gocce d’Oro ai migliori mieli dell’annata, l’intensissimo terzo week end del Settembre Castellano dedicato come da tradizione al nettare d’oro. Se sabato le vie del centro si erano riempite per la Fiera che offriva la possibilità di ‘viaggiare’ l’Italia del miele in pochi centinaia di metri, quelli di via Cavour e Matteotti, scoprendo le bancarelle degli apicoltori, e se in serata Igles Corelli aveva presentato con i ragazzi dell’alberghiero ligure di La Spezia una ricetta col miele protagonista preparata nel corso di uno show coocking anticipato e posticipato dal live esilarante del Duo Idea, domenica la piazza XX Settembre si è riempita di apicoltori, operatori del settore e appassionati del miele, giunti da tutta Italia per condividere i frutti del loro lavoro e celebrare insieme l’apicoltura nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

