Fiera dei Santi Cosma e Damiano a Sampierdarena con 80 banchi di gastronomia e merci varie

Domenica 28 settembre Sampierdarena ospiterà la storica Fiera dei Santi Cosma e Damiano. Organizzata dal Comune di Genova, l’iniziativa si intreccia alle celebrazioni religiose e alla tradizione popolare che a questa cerimonia associa la fine dell'estate e il ritorno alle consuetudini della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

L'area della fiera si estende dal civico 111 di via Sampierdarena al civico 57 nero di piazzetta dei Minolli, per un totale di circa cinquemila metri quadrati.

